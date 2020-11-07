Байден победил на президентских выборах в США (обновлено)
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Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Так, Байден одержал победу в Пенсильвании и Неваде благодаря чему набрал необходимые для победы голоса выборщиков.
Теперь у Байдена 279 голосов при необходимом минимуме в 270.
Еще 4 штата продолжают подсчитывать голоса. Это Аризона, Джорджия, Северная Каролина и Аляска.
Трамп пока лидирует в Северной Каролине (15 голосов выборщиков) и Аляске (3 голоса). Однако, результаты всеобщих выборов в этих штатах уже не изменят результатов президентских выборов в США, ведь условием победы Трампа была также победа в Джорджии и Пенсильвании.
О победе Байдена также сообщают Fox News, CNN, Associated Press, NBC и другие.