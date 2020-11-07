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Байден победил на президентских выборах в США (обновлено)

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Байден победил на президентских выборах в США (обновлено)
Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Так, Байден одержал победу в Пенсильвании и Неваде благодаря чему набрал необходимые для победы голоса выборщиков.

Теперь у Байдена 279 голосов при необходимом минимуме в 270.

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Еще 4 штата продолжают подсчитывать голоса. Это Аризона, Джорджия, Северная Каролина и Аляска.

Трамп пока лидирует в Северной Каролине (15 голосов выборщиков) и Аляске (3 голоса). Однако, результаты всеобщих выборов в этих штатах уже не изменят результатов президентских выборов в США, ведь условием победы Трампа была также победа в Джорджии и Пенсильвании.

О победе Байдена также сообщают Fox News, CNN, Associated Press, NBC и другие.

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Топ комментарии

  • ПП Уксусов
    Поздравляю!
  • metal35
    Байден победил на президентских выборах в США, - CNN - Цензор.НЕТ 1254
  • Maxim Ak-Murza
    Ждем истерики от Рыжего.
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