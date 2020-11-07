На Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Олег Свинарик, - Львовская ОГА. ФОТО

7 ноября на Луганщине погиб 20-летний боец ​​80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на рассвете на войне погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовская Воля Мостиського района. Трагедия произошла на Луганщине. Парню было всего 20 лет. У него остались родители и два брата. В прошлом году в августе Олег добровольно изъявил желание нести службу по контракту. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде", - написал Козицкий.

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