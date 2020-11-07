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Украина начала полноценный реэкспорт газа в ЕС, ранее были только транзит и импорт

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Украина начала полноценный реэкспорт газа в ЕС, ранее были только транзит и импорт
Благодаря созданию привлекательных условий хранения газа украинские подземные хранилища заполнены на 90% - рекордный показатель за последние 10 лет.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

"Этому способствовали несколько услуг, которые внедрили операторы газотранспортной системы и подземных хранилищ газа. Наш "Укртрансгаз" еще несколько лет назад ввел услугу "таможенный склад", которая позволяет без растаможки хранить газ в Украине более тысячи дней. А Оператор газотранспортной системы Украины внедрил услугу shorthaul, которая позволяет транзитировать газ через Украину в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию", - пояснил Коболев.

По его словам, благодаря таким "привлекательным условиям" хранения газа украинские подземные хранилища газа заполнены на 90% - рекордный показатель за последние 10 лет.

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Украина начала полноценный реэкспорт газа в ЕС, ранее были только транзит и импорт 01

Генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон написал в Facebook, что ОГТС уже заработал около 500 миллионов гривен дохода от предоставления услуги shorthaul.

"Еще одна значимая веха для рынка газа - начался реэкспорт газа, который был ранее завезен в Украину из ЕС. Ранее были только транзит и импорт. Первые 15 миллионов м3 газа были реэкспортированы в октябре в Венгрию и Польшу", - отметил он.

Украина начала полноценный реэкспорт газа в ЕС, ранее были только транзит и импорт 02

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    И приплюсую доставку в 1.42 за куб, есперд. Вы еще недавно тут воем выли про "барыгу" Пороха и грабительские тарифы. Чего теперь вдруг замолкли при самых рекордных за все время тарифах? Речь отобрало?

    Україна почала повноцінний реекспорт газу в ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт - Цензор.НЕТ 4398
  • 18c49ed2
    Только вот почему тогда "Нафтогаз" в таких убытках по самое нихочу и цена газа для бытовых потребителей местами превысила даже 10 грн. за куб? Чем хвалитесь?
  • 18c49ed2
    Что-то вы не вспоминали про цену на биржах при Порохе, когда тут воем выли про "грабительские тарифы"? И цена на биржах летом, когда закачивалась львиная доля, была 102-106 баксов. Даже иногда падала до 98. И с прошлого года осталось очень много из-за теплой зимы. Так с чего такая грабительская цена? Может потому, что к власти пришли не придуманные, а самые настоящие барыги?
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