Трамп прокомментировал информацию СМИ о победе Байдена: "Выборы еще не закончены"
Об этом Трамп заявил 7 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Трамп утверждает, что Байден официально не утвержден победителем ни в одном из спорных штатов. Он подчеркивает, что не СМИ решают, кто официально избран президентом, а законные голоса.
Начиная с понедельника, по словам Трампа, его штаб обратится в суды, "чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и законного победителя".
"Простой факт, что эти выборы далеко не закончены. Джо Байден не был признан победителем ни в одном спорных штатов, в которых должны быть обязательные пересчеты. Американский народ имеет право на честные выборы: это означает учет всех законных избирательных бюллетеней и не учет незаконных избирательных бюлетней. Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета голосов, которого он заслуживает, и чего требует демократия", — заявил Трамп.
Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США.