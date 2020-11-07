Бывший куратор батальона "Кривбасс" Колесник о нападении мужчины с ножом на прохожих в Кривом Роге: Совершен террористический акт

Жители Кривого Рога, убитые и раненые злоумышленником 7 ноября, "по факту были атакованы наркомафией, картелями".

Такое мнение высказал в Facebook координатор рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог, родной город президента. Трагедия, произошедшая в Кривом Роге - двое погибших, восемь раненых, среди раненых ребенок, восьмилетний мальчик - это, по факту, как террористический акт. Объясню почему. Задержанный полицией вероятный убийца - распространитель наркотиков, преимущественно психотропных веществ, сам системно употреблял, передозировка, "голос с неба", убитые и искалеченные. Неоднократно Кривой Рог и Днепропетровскую область отрабатывали, кого-то задерживали, потом отпускали, еще раз задерживали, еще раз отпускали, кто-то под этими отработками просто перераспределял рынок наркоторговли. Город и сейчас захлебывается в наркотиках, в тяжелых и немного более легких, гибнет молодежь. И вот средь белого дня людей просто режут на улице, убивают, калечат. Хорошо, что задержали быстро, патрульные сработали, молодцы, но нет никакой гарантии что с очередной закладки, или очередной распространитель, завтра не начнет стрелять или резать простых людей. О их, наркодельцов, выяснения отношений - это уже никого не удивляет, то стреляют в ресторанах, то жгут машины под домами, конкуренция у них такая, и с этим пока никто не может справиться, бешеные деньги заносятся по системе снизу вверх", - утверждает Колесник.

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Он отмечает, что весь мир наблюдал за терактами в Европе.

"Так вот, в Кривом Роге сегодня тоже был совершен террористический акт, простые люди, которые в выходной день гуляли с детьми, шли по своим делам, были атакованы бездействием, коррупцией, а по факту были атакованы наркомафией, картелями. И завтра снова все будут видеть и заложников, и потребителей, и "банки", и доставка, и варочные дома, которые влекут за собой и кражи, и разбои, и грабежи, и убийства, и потерянные судьбы. Хотя, может, немного "рядового состава наркопетов" потаскают с обысками на камеру, а потом по новой - потому что судьба! Кстати, вопрос не только к полиции - с той наркоты жрут все: и прокуроры, и судьи, жрет вся система, которая должна бороться с этой наркомафией, с картелями этими. Потому что иногда, когда полицейские ловят, то прокуроры немые оказываются, то судьи слепые", - резюмирует Колесник.

Напомним, 7 ноября в Кривом Роге мужчина напал на прохожих с ножом. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, в том числе 8-летний ребенок. По подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину.

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