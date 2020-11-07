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Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США

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Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства.

"Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис (кандидат на вице-президента США. - Ред.). Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!", - написал Зеленский.

Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США 01

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Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США.

Топ комментарии

  • Vitua
    Зеленский и Ермак поздравили Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 3769
  • Rhodesian
    Особенно, поздравления Ермака ценно=) Это ему зачтется при выборе тюремной камеры)))
  • Утилизация ватников
    Молчи, бедоносец.
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