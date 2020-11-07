Резников о COVID-19 и дефиците лекарств в оккупированном Крыму: Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице

Украина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицитом лекарств на оккупированном полуострове может организовать гуманитарные лагеря на админгранице.

Об этом вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения, возле наших КПВВ (на админгранице Крыма с Херсонской областью. - Ред.) и оборудовать, в том числе, аптечными киосками. Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответ соответственно. И эти грузы потом могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей", - сказал Резников.

По информации Крым.Реалии, Меджлис крымскотатарского народа инициирует сбор помощи заболевшим COVID-19 в Крыму.

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До этого в Меджлисе крымскотатарского народа призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине и Мониторинговую миссию ООН по правам человека посетить оккупированный Крым из-за "катастрофической эпидемиологической ситуации, вызванной высоким темпом роста заболеваемости COVID-19".

Представительство президента Украины в АР Крым высказало обеспокоенность из-за ситуации, которая сложилась на полуострове в связи с ростом больных коронавирусом и дефицитом лекарств. В ведомстве называют ее "критической" в условиях пандемии и призывают "реагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом в Крыму".

На одном из последних заседаний оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции оккупационные власти Крыма призвали жителей полуострова не устраивать ажиотаж в аптеках. Руководитель регионального управления Росздравнадзора Василий Климов признал отсутствие в аптеках и больницах Крыма "ряд препаратов", но заверил, что "аналоги в стационарах имеются".

В Крыму за 6 ноября, по данным российских властей, было зарегистрировано 206 случаев коронавирусной инфекции, семеро человек скончались. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19, одна женщина умерла.

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