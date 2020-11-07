Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter политика.
"Перед нами тяжелая работа, но вот что я вам обещаю: я буду президентом всех американцев - голосовали вы за меня или нет", - написал он.
Он также высказал уверенность, что оправдает доверие избирателей.
Как информирует Радіо Свобода, еще в одном заявлении сразу после объявления о его победе Байден заявил: "Для меня честь и почет получить то доверие, которое вы выразили мне и избранной вице-президентке Камале Харрис".
Инаугурация 46-го президента США пройдет 20 января 2021 года, после того, как все штаты официально подтвердят результаты голосования в них и юридические попытки Трампа, как ожидается, не смогут помешать установить его победу.
Байден, которому в этом месяце исполняется 78 лет, станет самым пожилым человеком, избранным на пост президента США.
Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США.