Порошенко поздравил Байдена с избранием президентом США: Знайте, что в Украине у вас есть хорошие друзья и союзники
Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Это была впечатляющая, хотя и жесткая кампания, которую оба кандидата сделали непревзойденной и интригующей на каждом шагу. Это и есть демократия. И это тот пример, которому мы следуем в Украине, несмотря на экзистенциальные вызовы, которым мы и в дальнейшем противостоим", - отметил Порошенко.
По его мнению, Украине повезло с президентом США, "который обладает такими глубокими и личными знаниями о нашем государстве".
"Вместе с твердой двухпартийной поддержкой Украины, мы очень надеемся на преданное трансатлантическое лидерство Соединенных Штатов в интересах свободного мира. Знайте, что в Украине у вас есть хорошие друзья и союзники на этом пути", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США.