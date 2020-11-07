"Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов

Президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Тимофей Милованов рассказал, что нужно для реализации стратегии, предложенной президентом Владимиром Зеленским.

"Сработает ли стратегия 2030, которую представили правительство и президент? По моему мнению, нет. Потому что, стратегия - это только один элемент трансформации. Другие: это структура власти (в смысле силы - power) и культура общества (в смысле привычки и устоявшаяся поведение)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение в Facebook.

Милованов пояснил: структура силы определяет, у кого есть сила и заинтересованность для изменений, кто будет оказывать сопротивление, а культура привычки - как люди будут реагировать на изменения, как будут или не будут менять свое поведение.

"Эти три элемента должны дополнять друг друга. Иначе стратегия не сработает. Например, типичная ошибка - написать стратегию, которая требует борьбы в лоб с теми, у кого есть власть/сила. Например, таких элементов много в антикоррупционной стратегии международных партнеров для Украины. Они требуют, чтобы правительство боролось с олигархами, а сила - у олигархов, а не правительства. Поэтому стратегии не внедряются, или внедряются частично или наполовину. Другая типичная ошибка - это написать стратегию, которая противоречит культуре привычек. Пример такой стратегии - пенсионная реформа. В Украине люди привыкли ожидать от государства социальной поддержки. И менять свое поведение - например, начинать накапливать - не хотят и большинство не будет. Поэтому пенсионная реформа буксует", - считает экс-министр.

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Он отметил, что есть методики и механизмы, как решать такие проблемы: "Трансформация возможна. Можно и изменить структуру силы власти. Или культуру привычек. Пример успешного внедрения стратегии - это децентрализация или "Прозорро". Здесь реформы были продуманы или случайно были разработаны так, что не было лобовой атаки против тех, у кого есть сила, и не было ожиданий, что люди или организации моментально изменят свое поведение. В то же время, эти реформы изменили и структуру силы и культуру привычек. Например, мэры стали намного политически сильнее".

Напомним, 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине должна быть разработана стратегия развития, в частности экономического, рассчитанная на длительный период - до 2030 года.

6 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в первом квартале 2021 года правительство представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года.

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