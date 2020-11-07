Сформированы новые составы Васильковского и Марганецкого городских теризбиркомов, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Васильковской городской территориальной избирательной комиссии Обуховского района Киевской области и Марганецкой городской ТИК Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Решение принято в связи с досрочным прекращением комиссией 6 ноября 2020 года полномочий всего состава указанных ТИК. Новый состав комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий: Васильковской городской ТИК - в количестве 17 человек, Марганецкой городской ТИК - 14 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, Центризбирком 6 ноября досрочно прекратил полномочия Васильковской городской территориальной избирательной комиссии Обуховского района Киевской области и Марганецкой городской ТИК Никопольского района Днепропетровской области в связи с выявленными нарушениями.

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