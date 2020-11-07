Штаб Трампа будет через суд добиваться "честного подсчета" голосов на выборах

Штаб Дональда Трампа в понедельник начнет судебное разбирательство относительно итогов президентских выборов в США.

Об этом говорится в заявлении 45-го президент США, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы все знаем, что Джо Байден путем подлога позиционирует себя победителем… В понедельник наш штаб подает в суд для того, чтобы выборное законодательство было соблюдено целиком и полностью, и чтобы был выбран истинный победитель", - заявил Трамп.

По его словам, "американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет законных голосов и отказ от подсчета незаконных - это единственный путь к тому, чтобы у американского народа было полное доверие к выборам".

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"Шокирует то, что штаб Байдена отказывается согласиться с основными принципами и желает подсчета даже подложных голосов, поданных незарегистрированными избирателями или даже скончавшимися людьми", - отметил Трамп.

"Я не успокоюсь до тех пор, пока у американского народа не будет честного подсчета, которого он заслуживает, как того требует демократия", - подчеркнул он

Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден уже сделал первое заявление.

Новоизбранного президента поздравляют лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.

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