Глава ОП Ермак пригласил новоизбранного президента США Байдена в Украину
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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.
Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, он написал в Twitter: "Хотя наши страны разделены океаном, нас объединяют нерушимые узы общих ценностей и сильная заинтересованность в защите и продвижении свободы. С нетерпением ждем встречи в Киеве!".
Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден уже сделал первое заявление.
Новоизбранного президента поздравляют лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.