"Соросята" после акции под домом Тупицкого привезут виселицу под ОП, - "слуга народа" Дубинский

Депутат "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что в Офисе Президента радуются акциям, которые проводят активисты под домом главы Конституционного Суда.

Об этом политик написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Знаю, что в Офисе Президента сейчас радостно потирают ручки из-за акций шабунят под домом главы КС Тупицкого. Однако хочу их по-дружески предупредить. Соросята совсем не стали вашими союзниками. Просто в этот момент совпали интересы по КС, где их интересует дискредитация решения о неконституционности указа по назначению Сытника. Как только интересы разойдутся, виселицу соросята привезут уже к вам, под ОП. И есть большая вероятность, что как и с КС, помочь будет особо некому", - уверен Дубинский.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

7 ноября в Василькове под Киевом, где проживает глава Конституционного суда Александр Тупицкий, прошла акция "Тупицкий, вали в Ростов!".

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