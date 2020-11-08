Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов"

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что во время выборов "происходили плохие вещи".

"Наблюдателей не пускали в комнаты для подсчета голосов. Я выиграл выборы, получил 71 млн законных голосов", - цитирует Цензор.НЕТ твит Трампа.

"Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого раньше не случалось. Миллионы бюллетеней были направлены по почте людям, которые даже об этом не просили", - заявил он.

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Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден уже сделал первое заявление.

Новоизбранного президента поздравляют лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время, Дональд Трамп заявил, что его штаб в понедельник инициирует судебное разбирательство относительно итогов президентских выборов в США.

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