Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов"
"Наблюдателей не пускали в комнаты для подсчета голосов. Я выиграл выборы, получил 71 млн законных голосов", - цитирует Цензор.НЕТ твит Трампа.
"Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого раньше не случалось. Миллионы бюллетеней были направлены по почте людям, которые даже об этом не просили", - заявил он.
Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден уже сделал первое заявление.
Новоизбранного президента поздравляют лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время, Дональд Трамп заявил, что его штаб в понедельник инициирует судебное разбирательство относительно итогов президентских выборов в США.