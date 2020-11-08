Экономист Вернивский о новой стратегии президента: 120 млрд долл. инвестиций в жилой фонд - бред полный, 50 млрд в агро - фантазии

Авторы новой экономической стратегии Украины по необъяснимой причине решили привлекать миллиардные инвестиции в строительство и сельское хозяйство.

Об этом в Facebook написал экономист Павел Вернивский, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрел новую экономическую стратегию Украины и мое внимание привлек секторальный спрос на инвестиции. Авторы решили, что Украине нужно: 120 млрд долл. в жилой фонд, 70 млрд в IT, 50 млрд в агро, 30 млрд в транспорт, 25 млрд в энергетику, 20 млрд в промышленность, 7 млрд в добычу ископаемых", - сообщил эксперт. Он задается вопросом, откуда эти цифры.

"Покажите мне хоть одну страну, которая привлекала инвестиции в строительство!!! Хоть одну!!!! Ну это же бред полный. Далее, агро. Кто-нибудь проверял общий мировой объем инвестиций в агро? С 2004 по 2011 во всем мире было инвестировано в агро всего 23 млрд!!!! Еще раз! Всего 23 млрд долл. во всем мире за 10 лет!!!! Откуда фантазии про 50 млрд? По транспорту и энергетике понятно из-за изношенности основных фондов. Хотя как по мне, то это не лучший способ решения проблемы через привлечения инвестиций. Вернее, такие ожидания из области фантастики", - отмечает Вернивский.

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По его словам, в стратегии также написано, что в Польше 236 млрд долл. накопленных инвестиций.

"Кто-нибудь смотрел в какие сектора экономики шли эти инвестиции? Данные же есть на сайте польского центробанка! 76,5 млрд в промышленность! 35 млрд в оптовые и розничные услуги! 38,4 млрд в финансовые услуги. 15 млрд в бизнес-услуги. 13 млрд в информационно-телекоммуникационные услуги! 3 млрд в транспортные услуги. 13 млрд в строительство! 22,7 в девелоперские услуги. 5 млрд в энергетику. 1 млрд долл. в агросектор!!!! Почему не посмотреть и не проверить? Ну как так можно? Почему написание стратегии превращается в фарс????", - задается вопросом Вернивский.

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