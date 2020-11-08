Лидеры стран мира и международных организаций поздравляют Байдена с победой на выборах президента США
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила ожидания на продолжение сотрудничества с Байденом как с президентом. "Наша трансатлантическая дружба незаменима, если мы должны справиться с большими вызовами нашего времени", – заявила она.
Координатор трансатлантических отношений в правительстве Германии Петер Байер сказал агентству Reuters: "Мы будем иметь дело с президентом США, который заинтересован в Европе и не хочет настраивать нас друг против друга".
А в официальном заявлении правительства Германии победу Байдена приветствуют как "новый и увлекательный раздел" в трансатлантических отношениях.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, приветствуя новоизбранного президента США, отметил: "Я знаю господина Байдена как твердого сторонника НАТО и трансатлантических отношений". Он выразил надежду на тесное сотрудничество с новой администрацией США "для дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой".
"Сильный союз НАТО - это хорошо для Северной Америки и хорошо для Европы... Мы можем быть в безопасности и успешными только тогда, когда будем противостоять вызовам", - отметил Столтенберг.
В ЕС также поздравили Байдена и сенатора Камалу Харрис, но не прямо с "избранием", как многие другие, а "с получением достаточного количества голосов выборщиков". "Мы следим за процессом подтверждения результатов и уверены, что избирательная система США скоро объявит результат", - говорится в заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля.
"ЕС вновь подчеркивает свою приверженность прочному трансатлантическому партнерству и готов к взаимодействию с избранным президентом, новым Конгрессом и администрацией США", - заявил Мишель.
В соседней с США Канаде высказались прямее, поздравив Байдена и Харрис "с избранием следующим президентом и вице-президентом Соединенных Штатов Америки".
"У Канады и США особые отношения, уникальные на мировой арене. Жду сотрудничества с избранным президентом Байденом, выбранным вице-президентом Харрис, их администрацией и Конгрессом США в том, чтобы отвечать на крупнейшие мировые вызовы вместе", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого многие считают близким союзником и сторонником Трампа, поздравил Байдена и Харрис с их "исторической победой".
"США - наш важнейший союзник, и я ожидаю тесного сотрудничества с ними над нашими совместными приоритетами, от климатических изменений до торговле и безопасности", - заявил Джонсон.
Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден уже сделал первое заявление.
В то же время, Дональд Трамп заявил, что его штаб в понедельник инициирует судебное разбирательство относительно итогов президентских выборов в США.