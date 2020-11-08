Новости • Агрессия России против Украины

Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

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Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 7 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Так, в вечернее время, недалеко от населенного пункта Гнутово враг применил стрелковое оружие.

"С начала текущих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.

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Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС 01

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Топ комментарии

  • Василий Казимко
    Вже і весь генштаб ЗСУ перетворюють на брехливих і мерзенних істот. Майте офіцерську честь і не принижуйте всю армію
  • Oleh57
    Це для ЗЕ-покидьків кацапських не втрати - це зараз вже секретна "статистика"!!!
  • ingrid
    Не могу поставить «нравится»............
    Вечная и светлая память.........Пусть покоится с миром..........

    «штабу» и ООС и всем, кто это скрывает/покрывает заезженным: «тишина соблюдается» и «потерь нет» -😡😡😡
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