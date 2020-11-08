Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 7 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Так, в вечернее время, недалеко от населенного пункта Гнутово враг применил стрелковое оружие.

"С начала текущих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.

Смотрите также: На Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Олег Свинарик, - Львовская ОГА. ФОТО