В Украине за стуки от COVID-19 138 человек умерли, 2 637 - выздоровели, выявлено 9 397 новых случаев

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, зафиксированы 9 397 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умерли 138 человек, выздоровели 2 637 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 315, медработников - 326).

Также за последние сутки:

- госпитализованы - 1 157 человек;

- летальных случаев - 138;

- выздоровели - 2 637 человек;

- осуществлено тестирований за сутки - 49 720 (в т.ч. методом ПЦР - 41 466, методом ИФА - 8 254).

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За все время пандемии в Украине:

- заболели - 460 331 человек;

- выздоровели - 206 866 человек;

- летальных случаев - 8 450;

- проведено ПЦР-тестов - 3 613 899.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1074 случая), м. Киев (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.



