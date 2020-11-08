В Украине за стуки от COVID-19 138 человек умерли, 2 637 - выздоровели, выявлено 9 397 новых случаев
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 315, медработников - 326).
Также за последние сутки:
- госпитализованы - 1 157 человек;
- летальных случаев - 138;
- выздоровели - 2 637 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 49 720 (в т.ч. методом ПЦР - 41 466, методом ИФА - 8 254).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 460 331 человек;
- выздоровели - 206 866 человек;
- летальных случаев - 8 450;
- проведено ПЦР-тестов - 3 613 899.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1074 случая), м. Киев (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.