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Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G. ВИДЕО

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Китай отправил на орбиту первый в мире тестовый спутник сети 6G, который должен показать, насколько хорошо работает экспериментальная технология сети шестого поколения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Спутник успешно вышел на орбиту вместе с 12 другими аппаратами с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

Экспериментальный аппарат 6G был разработан компанией Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology совместно с Китайским университетом электронных наук и технологий и компанией Beijing MinoSpace Technology.

Технология предполагает использование высокочастотных терагерцовых волн для достижения скорости передачи данных, во много раз превышающей возможную скорость 5G.

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Топ комментарии

  • Юрий Петров 33876dd3
    Там скорее селекция дала плоды. Там тысячу лет убивали подростков если они делали что то плохо. Вонючий совок поступал же коронально наоборот, убивал и ссылал в лагеря тех у кого хоть как-нибудь работали мозги. Вплоть до учителей и врачей. Вот и результат.
  • Андрей Андрийко
    Завидовать Китайцам- это все равно что завидовать богатству Путина!!!!
    Нехрена там нет хорошего если в комплексе брать!!!! Гулаг сранный!!
  • Vyacheslav Nesterov
    только жрать им худосочных летучих мышей явно не стоило....
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