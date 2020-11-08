Причина смерти на Донбассе десантника Олега Свинарика не боевая, - делегация Украины в ТКГ

Вероятной причиной смерти 20-летнего бойца 80-й десантно-штурмовой бригады Олега Свинарика является самоубийство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram.

"7 ноября в Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад.

По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство. Следствие проводится работниками Национальной полиции Украини. Спекуляции относительно "возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, утром 7 ноября на Луганщине погиб 20-летний боец ​​80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик. Юноша был родом из Мостисского района Львовской области.