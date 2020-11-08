Новости • Агрессия России против Украины

Причина смерти на Донбассе десантника Олега Свинарика не боевая, - делегация Украины в ТКГ

19 31585
Причина смерти на Донбассе десантника Олега Свинарика не боевая, - делегация Украины в ТКГ
Вероятной причиной смерти 20-летнего бойца 80-й десантно-штурмовой бригады Олега Свинарика является самоубийство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram.

"7 ноября в Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад.

По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство. Следствие проводится работниками Национальной полиции Украини. Спекуляции относительно "возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Российские наемники выложили съемку бойцов ВСУ на позициях. ВИДЕО

Как сообщалось, утром 7 ноября на Луганщине погиб 20-летний боец ​​80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик. Юноша был родом из Мостисского района Львовской области.

Причина смерти на Донбассе десантника Олега Свинарика не боевая, - делегация Украины в ТКГ 01

Топ комментарии

  • Утилизация ватников
    Лгут ради зеленого "режима тишины".
  • Леонід Мефодовський
    Тобто хлопець пішов в армію, підписав контракт та самовбився???
    Може зелені дятли вам і повірять...
  • Garry Grant
    То есть,сволочи которые по недоразумению представляют Украину на дурацких сходках объясняют убившим десантника кацапам,что этот не они его убили,а он убился сам???? Есть вообще дно у зелеермаковских тварей?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости