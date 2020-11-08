Всеукраинский юбилейный радиодиктант национального единства пройдет 9 ноября

В понедельник, 9 ноября, в День украинской письменности и языка, состоится юбилейный, ХХ радиодиктант национального единства.

Об этом сообщается на странице мероприятия в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году подготовку диктанта поручили трем специалистам. Текст для диктанта написал известный писатель и издатель Иван Малкович. Научным консультантом проекта стала доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко. Читать диктант будет знаменитая актриса Римма Зюбина", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, спецпроект стартует в студии "UA: Первый", а также в эфире "UA: Украинское радио" и "UA: Радио Культура" в 9:00. Ведущие в студии расскажут историю диктанта и позволят всем желающим подготовиться к написанию. Сам же радиодиктант начнется в 9:15.

Время для отправки готового текста - астрономические сутки. Текст диктанта обнародуют на сайте "UA: Украинское радио" 11 ноября в 11:00.

Работы будут принимать онлайн и офлайн. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправления был не позднее 10 ноября. Онлайн свою работу можно прислать на ящик [email protected]. После обнародования диктанта электронные письма не будут приниматься.

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Всеукраинский радиодиктант национального единства был основан в 2000 году с целью объединения вокруг языка. С тех пор каждый год слушатели, а с недавних пор и телезрители (акцию транслирует телеканал UA:Первый) могут принять участие в написании диктанта и проверить, насколько хорошо они знают язык. Пишут диктант и за пределами Украины.