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Всеукраинский юбилейный радиодиктант национального единства пройдет 9 ноября

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Всеукраинский юбилейный радиодиктант национального единства пройдет 9 ноября
В понедельник, 9 ноября, в День украинской письменности и языка, состоится юбилейный, ХХ радиодиктант национального единства.

Об этом сообщается на странице мероприятия в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году подготовку диктанта поручили трем специалистам. Текст для диктанта написал известный писатель и издатель Иван Малкович. Научным консультантом проекта стала доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко. Читать диктант будет знаменитая актриса Римма Зюбина", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, спецпроект стартует в студии "UA: Первый", а также в эфире "UA: Украинское радио" и "UA: Радио Культура" в 9:00. Ведущие в студии расскажут историю диктанта и позволят всем желающим подготовиться к написанию. Сам же радиодиктант начнется в 9:15.

Время для отправки готового текста - астрономические сутки. Текст диктанта обнародуют на сайте "UA: Украинское радио" 11 ноября в 11:00.

Работы будут принимать онлайн и офлайн. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправления был не позднее 10 ноября. Онлайн свою работу можно прислать на ящик [email protected]. После обнародования диктанта электронные письма не будут приниматься.

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Всеукраинский радиодиктант национального единства был основан в 2000 году с целью объединения вокруг языка. С тех пор каждый год слушатели, а с недавних пор и телезрители (акцию транслирует телеканал UA:Первый) могут принять участие в написании диктанта и проверить, насколько хорошо они знают язык. Пишут диктант и за пределами Украины.

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Топ комментарии

  • Mehman Aslanov
    Ильхам Алиев заявил об освобождении Шуши!!!! Ура!!! ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, https://haqqin.az/news/193380
  • Бессоница
    хорошая позитивная новость
  • Олег Войтенко
    Не знаю на яких ресурсах ти дивишся новини, але що на укр.нет, що на цензорі, та інших провідних українських сайтах інформація була. Крім того ті хто дійсно пише цей диктант звичайно в курсі коли його проводять, тому що ця акція існує вже не одне десятиріччя.

    Ну а для більшого заохочення взяти в ньому участь треба щоб цей диктант був обов"язковим для усіх школярів (окрім молодших класів), та можливо для студентів гуманітарних вишів.
    А так "нашим" чинушам тільки дай привід попиляти грошики, усю країну завішають біг бордами з рекламою диктанту (або наприклад СБУ, чи поліції), при цьому ефект від цієї реклами буде майже нульовий.
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