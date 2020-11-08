Беглый экс-нардеп Онищенко увидел в победе Байдена продолжение войны на Донбассе и стагнацию в экономике Украины

Беглый экс-нардеп Александр Онищенко разочарован победой на выборах в США демократа Джо Байдена.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я по-прежнему поддерживаю Трампа и считаю, выбор Байдена - это огромная катастрофа для всего мира... Для меня это все большое разочарование", - пожаловался Онищенко.

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Он убежден, что позиция Байдена - это "дальнейшее давление на Россию санкциями, а значит использование партии войны Порошенко".

"Значит не будет мира на Донбасе и Украина будет снова задействована в братоубийственной войне. Значит не видать нам развития в экономике. По прежнему мы будем жить за счёт западных кредитов... Снова Украина будет управляться западом и мы будем орудием в чужой игре", - заключает беглый экс-нардеп.

Напомним, немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего депутата ВР Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.