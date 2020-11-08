Алиев объявил о взятии ключевого карабахского города Шуша, Ереван отрицает
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье заявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наш! Карабах наш!" - заявил Алиев в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу.
Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.
В Армении не подтверждают заявление Алиева о том, что азербайджанские войска заняли город Шуши в Карабахе.
"В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам", - написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в фейсбуке.