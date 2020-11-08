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Алиев объявил о взятии ключевого карабахского города Шуша, Ереван отрицает

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Алиев объявил о взятии ключевого карабахского города Шуша, Ереван отрицает
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье заявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наш! Карабах наш!" - заявил Алиев в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу.

Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.

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В Армении не подтверждают заявление Алиева о том, что азербайджанские войска заняли город Шуши в Карабахе.

"В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам", - написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в фейсбуке.

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Топ комментарии

  • oleg1966
    Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду. Армяне такие же лживые скоты как и кацапы
  • Sophia-Maria Duglass
    И еще БАНДЕРОВЕЦ 😀😀😀
  • aleks kyb
    Шуша, которая 28,5 лет была под оккупацией, освобождена! Шуша сейчас свободна! Мы вернулись в Шушу! Мы завоевали эту историческую Победу на поле боя! 8 ноября 20202 года навсегда останется в истории Азербайджана! Эта история будет жить вечно. Это день нашей славной Победы! Мы завоевали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я неоднократно говорил, я много раз говорил, что, несмотря на все заявления, у этого конфликта, армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта есть военные решения - и сегодня мы доказываем это на поле боя. Бессмысленные переговоры на протяжении почти 30 лет не приближали нас к какому-либо результату. Наши исконные земли почти 30 лет были под оккупацией. В процессе переговоров армянская сторона просто хотела выиграть время, просто укрепить статус-кво, увековечить его.
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