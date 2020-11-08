За неношение маски на улице штрафовать не будут, - министр юстиции Малюська. ВИДЕО

После вступления в силу принятого Верховной Радой закона, за неношение маски в общественных местах и транспорте будут штрафовать на сумму от 170 до 255 гривен.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, применение штрафов от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение любых правил карантина было несправедливым и требовало решения суда. 6 ноября Верховная Рада Украины приняла Закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и ​​транспорте в размере от 170 до 255 гривен.

При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будут накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер делает замечание, а полиция на выходе из Рады вручает протокол, - "слуга народа" Монастырский о том, как будут штрафовать нардепов за отсутствие маски

Как отметил Малюська, такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за неношение маски на улице.