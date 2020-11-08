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От осложнений COVID-19 умер завотделением Львовской областной инфекционной больницы Мартынюк. ФОТО

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От осложнений вызванных COVID-19 скончался заведующий отделением Львовской областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.

Об этом сообщила в Фейсбук руководитель Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко-Тимко, передает Цензор.НЕТ.

От осложнений COVID-19 умер завотделением Львовской областной инфекционной больницы Мартынюк 01

"Коронавирус унес жизнь еще одного человека. Это врач, заведующий гепатитным отделением Львовской областной инфекционной клинической больницы Мартынюк Игорь Иванович. Друг, коллега ... был. Плакать не хочется. Хочется кричать, когда вирус уносит жизни физически здорового и еще молодого человека", - написала она.

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От осложнений COVID-19 умер завотделением Львовской областной инфекционной больницы Мартынюк 02

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