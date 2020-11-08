"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС"

Партия "Слуга народа" просит суд отменить результаты выборов во Львовский городской совет.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ.

"Очередной шаг, которым пытаются изменить волеизъявление львовян - попытка обжаловать выборы в суде. В частности, во Львовский окружной административный суд был подан иск с требованием отменить решение Львовской территориальной избирательной комиссии об установлении результатов выборов во Львовский городской совет и обязать комиссию провести пересчет голосов. Судебное заседание состоится 8 ноября в воскресенье", - отмечают в пресс-службе.

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В "ЕС" добавляют, что попытки обжаловать выборы в суде "расценивают как сознательную политку власти по дестабилизации ситуации в городе и месть львовянам за их позицию".

"Партия "Европейская Солидарность" предостерегает "зеленую" власть от попытки отменить результаты выборов в горсовет Львова. Мы готовы к отстаиванию позиции львовян в судах и защите волеизъявления жителей города", - подчеркнули в политсиле.