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"Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук

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"Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук
Экономический аудит был одной из важных задач команды президента Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Верховной Рады в Facebook, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время презентации аудита экономики страны и векторов экономического развития до 2030 года.

"Была проделана чрезвычайно кропотливая работа по установлению этой точки экономического роста, которая даст возможность понять все предпосылки и сформировать дальнейшие действия", - отметил Стефанчук.

Аудит экономики страны и векторы экономического развития являются основой для подготовки Национальной экономической стратегии 2030.

Первый вице-спикер рассказал, как полученные данные будут использованы в дальнейшем в законотворческом процессе и работе Верховной Рады Украины. По его убеждению, любой экономический прирост невозможен без наведения порядка в формировании государственных решений. Стефанчук выделил 15 главных проблем законопроектной работы и отметил необходимость формирования правильной стратегии и плана законодательного развития государства.

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По его словам, основой для определения направлений и приоритетов законодательной деятельности должны стать несколько национальных документов. Это Программа Президента Украины Владимира Зеленского, Программа партии "Слуга народа", Программа Правительства и План действий Правительства, Послание Президента Украины к Верховной Раде Украины, Стратегические документы Национального совета реформ, Комиссии по правовой реформе и других консультативно-совещательных органов. И теперь в этот перечень должна быть добавлена ​​"Национальная экономическая стратегия до 2030".

С утверждением "Национальной экономической стратегии до 2030 года" можно сформировать перечень приоритетов и в законотворческой работе.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Стефанчук заявляет, что они провели аудит государства (!) за тридцать (!!!) лет... "Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 730

    хм.. и это говорит заместитель главы парламента в котором третий месяц не могут свести концы с концами в расходах на канцелярские принадлежности ...(с) "Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 730
  • vismavista
    Пустопорожний набор слов. И за этого свистобола мы платим деньги...
  • Герхард
    Влажные мечты инфантильных идиотов станут приоритетом законодательной деятельности...

    Это пипец, панове.
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