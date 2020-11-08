Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье поздравил Азербайджан с "освобождением" города Шуша, о взятии которого заявили ранее в Баку.

Об этом сообщает агентство "Анадолу", передает Цензор.НЕТ.

"Освобождение Шуши - символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой", - заявил в воскресенье Эрдоган.

Ранее в воскресенье Алиев объявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. В Армении не подтверждают эти слова и заявляют, что бои продолжаются.

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Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.