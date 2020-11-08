Необходим пересмотр последовательности реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук
Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью российскому государственному информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
"Если мы упремся в такую последовательность, которая предусмотрена минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать. Я думаю, что госпожа [канцлер ФРГ] Ангела Меркель и все, кто принимал участие в [парижском] саммите 2019 года, тогда допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит в Донбассе", — сказал он.
Кравчук пояснил, что за шесть лет многое изменилось на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели, что, по его словам, признают и другие переговорщики.
"В нашем плане [предложенный Киевом "План совместных шагов" по урегулированию в Донбассе] я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", — сказал он.
Украинский "План действий" по Донбассу предполагает выполнение политической части соглашений после восстановления контроля над государственной границей. Нынешние договоренности предусматривают обратный порядок имплементации.
Компромисс, по словам Кравчука, возможен с учетом ключевой позиции Киева о первоначальной передаче контроля на границе и вывода незаконных вооруженных формирований из Донбасса, после чего Рада будет принимать закон об особенностях выборов на Донбассе.
"А то пока нам предлагают принять только закон о выборах. Все. Остальное что хочу, то и ворочу. Но тогда Донбасс — это Украина или нет?. Мы попытаемся услышать, что они [представители неподконтрольных территорий] хотят, но если они ничего не меняют, а будут требовать механического выполнения того, что было принято шесть лет назад, то дальше говорить не о чем", — отметил руководитель украинской делегации в ТКГ.