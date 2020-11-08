Необходим пересмотр последовательности реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук

Последовательность реализации пунктов Минских соглашений необходимо пересмотреть, так как Украина не может выполнить их в нынешнем виде.

Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью российскому государственному информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"Если мы упремся в такую последовательность, которая предусмотрена минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать. Я думаю, что госпожа [канцлер ФРГ] Ангела Меркель и все, кто принимал участие в [парижском] саммите 2019 года, тогда допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит в Донбассе", — сказал он.



Кравчук пояснил, что за шесть лет многое изменилось на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели, что, по его словам, признают и другие переговорщики.



"В нашем плане [предложенный Киевом "План совместных шагов" по урегулированию в Донбассе] я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", — сказал он.

Также читайте: Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков"

Украинский "План действий" по Донбассу предполагает выполнение политической части соглашений после восстановления контроля над государственной границей. Нынешние договоренности предусматривают обратный порядок имплементации.



Компромисс, по словам Кравчука, возможен с учетом ключевой позиции Киева о первоначальной передаче контроля на границе и вывода незаконных вооруженных формирований из Донбасса, после чего Рада будет принимать закон об особенностях выборов на Донбассе.



"А то пока нам предлагают принять только закон о выборах. Все. Остальное что хочу, то и ворочу. Но тогда Донбасс — это Украина или нет?. Мы попытаемся услышать, что они [представители неподконтрольных территорий] хотят, но если они ничего не меняют, а будут требовать механического выполнения того, что было принято шесть лет назад, то дальше говорить не о чем", — отметил руководитель украинской делегации в ТКГ.

Читайте также: Украина предлагает создать на Донбассе Свободную экономическую зону на 30 лет: без нее восстановить экономику невозможно, - Кравчук