Наша задача - внесение отдельных объектов Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - Ткаченко

Задача Министерства культуры и информационной политики и Государственного агентства развития туризма - развитие Чернобыльской зоны отчуждения и внесение ряда ее объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма - развитие зоны отчуждения, как туристической дестинации, и внесение отдельных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но этому будут предшествовать много шагов", - написал Ткаченко.

Министр отметил, что совместно с Государственным агентством по управлению зоной отчуждения нужно: упорядочить процедуру посещения; пригласить творческих кураторов и разработать маршруты с нарративами и смыслами; учить гидов, которые качественно доносили бы истории и интересный контент для посетителя; привлечь специалистов по реставрации, чтобы получить профессиональный экспертный вывод, что из памятников монументального искусства нуждается в консервации и музификации, а возможно даже в частичной реставрирации; обеспечить качественную базовую инфраструктуру: улучшить сервисы на КПП, электронизировать пропускную систему, разместить указатели.

По словам чиновника, также нужно пересмотреть вопрос безопасности не только с точки зрения контроля радиации, но и в целом посещения территории. А также разработать самостоятельный туристический бренд Чернобыльской зоны отчуждения.

"Вчера мы устроили круглый стол с туроператорами, специализирующимися непосредственно на посещении Чернобыля. У них много идей и предложений. Так же как и у нас много встречных комментариев. Сейчас начинаем объединять и гармонизировать все идеи для того, чтобы так перезагрузить подходы к туристической способности зоны отчуждения", - написал Ткаченко.

Глава МКИП добавил, что Чернобыльская зона является не только туристической достопримечательностью, но и местом памяти, куда стоит приехать, чтобы понять правду о катастрофе и ее "конечном эффекте".