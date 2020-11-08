С начала суток обстрелов со стороны противника не было, - пресс-центр ОС
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 2 гектаров территории и передано на уничтожение 54 взрывоопасных предмета.
ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ
За прошедшие сутки, 7 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы. Так, противник открывал огонь из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Гнутово.
Неприцельные выстрелы противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений не было.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 56 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4 800 транспортных средств и 3 891 человека. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.