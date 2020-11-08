Убийство в Кривом Роге: Офис Генпрокурора сообщил нападавшему о подозрении

Мужчине, который убил двоих и ранил восьмерых в Кривом Роге, правоохранители сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 7 ноября 2020 в Кривом Роге мужчина нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие находятся в больнице.

После совершенного он был задержан.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется Криворожским отделом полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Напомним, 7 ноября в Кривом Роге мужчина напал на прохожих с ножом. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, в том числе 8-летний ребенок. По подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину.

Президент Зеленский назвал нападение "проявлением абсолютного терроризма".

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