В облсовет Закарпатья избрались 8 политсил: больше всех набрали "Родное Закарпатье" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батькивщина" - 12,61%

По итогам голосования на выборах депутатов Закарпатского областного совета пятипроцентный барьер преодолели 8 политических сил.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На выборах депутатов Закарпатского областного совета преодолели пятипроцентный барьер и проходят в совет 8 политических сил: "Родное Закарпатье", "Европейская солидарность", "Команда Андрея Балоги", "КМКС "Партия венгров Украины", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа", ВО "Батькивщина", "За будущее", - сообщили в гражданской сети ОПОРА со ссылкой на данные протокола о результатах выборов.

Голоса избирателей области разделились так: "Родное Закарпатье" - 59 845 голосов (17,78%); "Слуга народа" - 58 783 (17,47%); ВО "Батькивщина" - 42 432 (12,61%); "КМКС "Партия венгров Украины" - 39 049 (11,60%); "Команда Андрея Балоги" - 36 583 (10,87%); "Европейская солидарность" - 30 407 (9,03%); "За будущее" - 30 214 (8,98%); "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 26 980 (8,02%).

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Всего в Закарпатский областной совет баллотировались 10 политических партий, однако политсилы "Наш край" (1,58%) и "Сила и честь" (2,01%) не преодолели барьера и не проходят в совет.

В списки избирателей в области включены 927 963 избирателя, из них 386 106 получили избирательные бюллетени для голосования за кандидатов в депутаты Закарпатского областного совета. Всего в голосовании приняли участие 386 076 избирателей. 49 700 бюллетеней были признаны недействительными.

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