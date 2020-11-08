ОБСЕ подготовит единый план по Донбассу с учетом интересов всех сторон, - Кравчук

ОБСЕ подготовит единый план по урегулированию ситуации на Донбассе с учетом позиций всех сторон. Его обсудят на следующем заседании ТКГ в формате видеоконференции 10 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью российскому изданию "ТАСС" заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, 5 ноября он передал спецпредставителю главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау "План совместных шагов".

"Она, естественно, этот документ должна была передать России и другим участникам трехсторонней контактной группы. Думаю, что если не прямо, то через российскую делегацию он передан и представителям ОРДЛО", - отметил глава делегации Украины в ТКГ.

Кравчук добавил, что после получения украинского варианта ОБСЕ разработает "единый документ с учетом позиций всех сторон".

"Этот документ будет не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО. А это будет документ трехсторонней контактной группы, которая по предложению госпожи Грау подготовила поручение господину Пьеру Морелю - это посол по политическим вопросам в системе минских соглашений, чтобы он объединил предложения всех и подготовил один документ, который мы будем обсуждать", - подчеркнул он.

Кравчук выразил надежду, что ОБСЕ успеет подготовить план к следующему заседанию контактной группы 10 ноября.

"Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и прежде всего ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях", - сказал Кравчук, подчеркнув, что "Украина свою часть задачи выполнила, передав свой вариант в общую копилку".

Напомним, ранее Украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу"

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