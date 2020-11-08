Новости • Агрессия России против Украины, Оккупированные территории - Крым и Донбасс

России невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников

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России невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что продолжение войны против Украины экономически невыгодно для России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "Радіо Свобода".

"Я неоднократно это говорил, что для Российской Федерации продолжение ведения этой гибридной войны против Украины невыгодно, непрагматично. И вот в этом главная "соль". И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы к завершению этой гибридной войны", - сказал министр.

По мнению Резникова, прагматическая неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль, в том числе в переговорах по освобождению удерживаемых лиц.

"Для них тот маневр, который они сделали в 2014 году, уже несет вред, а не несет пользу. Им надо же содержать примерно 3-3,5 миллиона человек на оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, сттавить вопросы о поддержании порядка. И экономически они уже не справляются сегодня, они не обеспечивают рабочие места. Даже в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии", - подчеркнул Резников.

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Топ комментарии

  • Толик Тигра
    ********* веде цю війну не заради грошей, довбню.
  • Smith Wesson
    а Украине невыгодно принимать Донбасс обратно. Конец войны означает прекращение санкций, ухудшение уровня жизни, 3-5 миллионов ватных и откровенно врвждебных избирателей и разгул бандитизма
  • Владислав Изюмский
    Идиот. А Чечню содержать выгодно? Не все измеряется деньгами. Есть ещё и амбиции и не только. Родителям, например, не выгодно воспитывать детей. Но ведь воспитыыают, а не массово сдают в детдома.
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