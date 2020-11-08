Новости • Украинские заложники в РФ

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ. ФОТОрепортаж

2 42311
В центре Москвы в субботу, 7 ноября, прошли одиночные пикеты в поддержку украинских заключенных в российских тюрьмах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 01

Активисты держали в руках плакаты с именами и фотографиями находящихся российскими властями крымчан и с надписями "Нет депортации крымских татар в российские тюрьмы", "Слепой" террорист ", инвалид I группы Александр Сизиков - новости российского" правосудия", "Неправедно гонимые - вот наша боль: украинские политзаключенные в России".

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 02
В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник российской колонии избил незаконно осужденного украинца Шумкова, - родственники уверены, что против политзаключенного готовят новое дело

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 04

"С каждым днем ​​растет количество политзаключенных в России ... Кажется, что это стало обычным делом ... Хотя, как этоможет  быть? Особенно страшные вещи, на мой взгляд, происходят сейчас в Крыму. Десятки образованных, трудолюбивых семейных мужчин отправляются под видом террористов за решетку на беспрецедентно длительные сроки ... Нередки случаи, когда "террористами" провозглашают инвалидов первой, второй групп", - заявила российская активистка Ольга Мазурова.

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 05
В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 06

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проукраинского активиста из Крыма Приходько в СИЗО Ростова поместили в камеру с крысами, - адвокат

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 07

По ее словам, на этот раз одиночные пикеты прошли "достаточно спокойно, люди подходили, интересовались, спрашивали, фотографировали".

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 08

Топ комментарии

  • Said_
    Є ще й на ********* нормальні люди. Нажаль - одиниці.
  • olele
    Hellis@13Hellis_13

    Сейчас в Украине максимально активизируются все пророссийские активы, чтобы успеть до инаугурации Байдена загнать нас обратно под Россию. У нас настает самое опасное время.
    Проблемка в том, что наш хуграй уже отодвинут полностью из игры. Играют другие лица. И они сильны. А Вова, спасая свое постпрезидентское будущее, сейчас пойдет на все. И гарантии ему дадут только пророссийские силы. МИД у нас давно все передает Ермаку.

    Судя по тому, что в США на выборах страна разделилась практически ровно на два лагеря, у Украины есть только 4 года для того, чтобы успеть сбросить с себя Россию.
    Ибо следующие выборы в США абсолютно непредсказуемы. Это мое мнение.
    ps: надо убирать Зеленского...
  • Fox 1 b13bec2b
    Пикеты - для нормальных стран. Лаптестану требуются другие меры
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости