Резников - жителям оккупированных территорий: "Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми"

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников обратился к жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "Радіо Свобода".

"Если бы меня могли услышать на оккупированных территориях хочу сказать несколько вещей. Мы вас помним, мы знаем, что вам там трудно, мы знаем, то вы находитесь в заложниках. Даже если вам кажется, что о вас забыли, о вас плохо говорят - не верьте в это", - подчеркнул Резников.

Вице-премьер добавил, что даже если он говорит некоторые противоречивые вещи, то это делается для того, чтобы над жителями оккупированных территорий меньше издевались.

"Мы делаем все, чтобы деоккупировать эти территории. Мы будем создавать все условия, чтобы вы могли себя чувствовать свободными гражданами Украины. Что бы вам там не рассказывали, как бы вас там не настраивали против Украины. Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми. Никакие квази формирования не дадут вам счастья, не дадут вам работу, достойное пенсионное обеспечение, не дадут вам нормального обучения. И в РФ вы никогда не будете счастливы, потому что они не возьмут вас к себе. Вы никогда не станете субъектом другого государства. Потому что украинский Донбасс, украинский Луганск, украинская Донетчина, украинский Крым - они украинские, просто почитайте историю", - подытожил Резников.

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