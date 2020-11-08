Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 27 декабря
1 6086
Повторные выборы городского головы Борисполя (Киевская область) назначены на 27 декабря.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На выборах 25 октября победил действующий мэр Анатолий Федорчук (баллотировался от партии "Наш край"). Однако он умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов, от коронавирусной болезни COVID-19.
Поэтому, согласно Избирательного кодекса, в городе должны состояться повторные выборы.