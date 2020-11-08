Более 700 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси, - правозащитники

На акциях протеста в Беларуси задержаны более 700 человек, среди них известные в стране личности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные правозащитного центра "Весна".

На данный момент в списках правозащитников 747 задержанных. Большинство из них были задержаны в Минске.

Среди них есть и известные в стране личности: белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

Как сообщалось, к началу воскресной акции протеста в столицу Беларуси была стянута военная и спецтехника. Центральные площади города и некоторые другие объекты оцеплены силовиками. Также с 11.10 на вход и выход закрыты пять станций метро, еще на одной станции поезда не останавливались. Сотовые операторы в Минске, как обычно, "ограничили" доступ к мобильному интернету.

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