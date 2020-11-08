Более 700 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси, - правозащитники
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные правозащитного центра "Весна".
На данный момент в списках правозащитников 747 задержанных. Большинство из них были задержаны в Минске.
Среди них есть и известные в стране личности: белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.
Как сообщалось, к началу воскресной акции протеста в столицу Беларуси была стянута военная и спецтехника. Центральные площади города и некоторые другие объекты оцеплены силовиками. Также с 11.10 на вход и выход закрыты пять станций метро, еще на одной станции поезда не останавливались. Сотовые операторы в Минске, как обычно, "ограничили" доступ к мобильному интернету.