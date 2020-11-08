Коронакризис может спровоцировать новую мировую войну, - начальник генштаба ВС Великобритании Картер
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Глава вооруженных сил Великобритании Ник Картер предупредил, что существует риск новой мировой войны, если текущие, более мелкие конфликты выйдут из-под контроля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
По словам генерала Картера, глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, может вызвать новые угрозы безопасности и даже войну.
"Существует риск новой мировой войны, если текущие, маленькие конфликты выйдут из-под контроля, привлекая больше стран и оружия", - отметил Картер.