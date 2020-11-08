Новости • Агрессия России против Украины, Коронавирус и карантин

Коронакризис может спровоцировать новую мировую войну, - начальник генштаба ВС Великобритании Картер

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Коронакризис может спровоцировать новую мировую войну, - начальник генштаба ВС Великобритании Картер
Глава вооруженных сил Великобритании Ник Картер предупредил, что существует риск новой мировой войны, если текущие, более мелкие конфликты выйдут из-под контроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По словам генерала Картера, глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, может вызвать новые угрозы безопасности и даже войну.

"Существует риск новой мировой войны, если текущие, маленькие конфликты выйдут из-под контроля, привлекая больше стран и оружия", - отметил Картер.

Читайте: РФ намеренно нарушает международные нормы, это может привести к войне, - глава британского генштаба Картер

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Топ комментарии

  • Fantomas
    это ты имеешь ввиду зеленского барыгу, который поднял газ +35% к стоимости и кроме того ещё ввёл отдельную платёжку на доставку газа?
    а свинарчуки кстати у него работают в команде, прокуратура не нанашла в их действиях ничего противозакнного, это был просто предвыборный пиар для таких тупоголовых как ты
  • Creator Nikdud
    Картер, "маленькие" конфликтьі спровоцированньі и находятся под контролем России. Чтобьі они не вьішли из-под ее контроля надо либо Россию нейтрализовать, либо задушить саии коніликтьі не обращая внимания на саму Россию.
    Черчилль вам в помощь
  • Fantomas
    поясни что твой зеленский сделал хорошего для Украины за 1,5 года ??
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