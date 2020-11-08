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Гриценко про заявление Кравчука об амнистии террористов в ОРДЛО: "Его занесло и за "красные линии", и за границу достоинства"

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Гриценко про заявление Кравчука об амнистии террористов в ОРДЛО: "Его занесло и за "красные линии", и за границу достоинства"
Экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что главу делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука нужно "гнать из ТКГ".

Об этом Гриценко сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Медведчуковского друга Кравчука надо гнать из ТКГ вслед за Фокиным. Потому что занесло его и за "красные линии", и за границу достоинства. Кравчук готов позволить избрание в местную власть убийц/террористов и даже не скрывает своих антиукраинских намерений. Таким позволять от имени Украины вести любые переговоры - недопустимо!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что Верховная Рада примет закон об амнистии участников вооруженного конфликта после проведения выборов в ОРДЛО. Для определения тех, кто подпадает под амнистию, Кравчук допустил создание специальных комиссий с участием местных властей Донбасса.

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Гриценко про заявление Кравчука об амнистии террористов в ОРДЛО: Его занесло и за красные линии, и за границу достоинства 01

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Що у Кравчука на язиці, те у говнокомандуючого на думці.
  • 777 c1ce1aa7
    Кравчук это старая комуняцкая падла с ним давно все ясно. Проблема в быдло малоросском люмпене который выбрал Кравчука вместо Черновола. И эта проблема актуальна как никогда ..быдло малоросский скот всегда выберет своего Кравчука...Януковича, ЗЕкловуна вместо Черновола, и всегда будет Малороросия, которую кстати сейчас строят полным ходом.
  • Куприк
    Кравчук - коллаборант . Куприк це вже давно казав .
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