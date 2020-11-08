Гриценко про заявление Кравчука об амнистии террористов в ОРДЛО: "Его занесло и за "красные линии", и за границу достоинства"

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что главу делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука нужно "гнать из ТКГ".

Об этом Гриценко сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Медведчуковского друга Кравчука надо гнать из ТКГ вслед за Фокиным. Потому что занесло его и за "красные линии", и за границу достоинства. Кравчук готов позволить избрание в местную власть убийц/террористов и даже не скрывает своих антиукраинских намерений. Таким позволять от имени Украины вести любые переговоры - недопустимо!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что Верховная Рада примет закон об амнистии участников вооруженного конфликта после проведения выборов в ОРДЛО. Для определения тех, кто подпадает под амнистию, Кравчук допустил создание специальных комиссий с участием местных властей Донбасса.

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