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Лукашенко о санкциях Евросоюза: Не парюсь по этому поводу, я четверть века под санкциями

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Лукашенко о санкциях Евросоюза: Не парюсь по этому поводу, я четверть века под санкциями
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что "не парится" из-за включения в санкционный список Еросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство БЕЛТА.

"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, - жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", - отметил Лукашенко.

Напомним, 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц.

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Топ комментарии

  • Сергей Никитин 53b7250a
    Забавно, что в отличие от батьки, ***** не включён ни в один санкционный список.
    Это всё, что вам нужно знать про "санкции".
  • Патріот України 9171710f
    Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями - Цензор.НЕТ 3498
  • Сергей Никитин 53b7250a
    Он за годы санкций сохранил большую часть промышленности Союза и получил АЭС вчера, за которую никогда не заплатит. Плюс халявная нефть и развитый экспорт креветок и бананов в Лаптестан. Назовите мне более изворотливого диктатора этой планеты.
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