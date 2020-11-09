Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде

Харьковская городская избирательная комиссия официально зарегистрировала Геннадия Кернеса мэром Харькова. Заявление о регистрации он прислал в электронном виде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Глава городской ТИК Ольга Мозговая рассказала, что заявление о регистрации Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила от Кернеса в электронном виде с электронной подписью.

7 ноября городская ТИК приняла постановление "О регистрации городского головы". Ее текст опубликовали на сайте Харьковского городского совета.

"В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссю Харьковского района Харьковской области поступило Заявление "о регистрации городского головы" и приложенные к нему документы, зарегистрированное под №1015 7 ноября 2020 от Кернеса Геннадия Адольфовича, избранного Харьковским городским головой Харьковского района Харьковской области..." , - говорится в тексте постановления.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

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