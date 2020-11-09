Выборы в ОРДЛО могут пройти по мажоритарной системе, но после восстановления контроля над оккупированными территориями, - Кравчук

Верховная Рада готова разработать специальный закон о выборах на Донбассе, в том числе и по мажоритарной системе, но после восстановления контроля Киева над территорией ОРДЛО и над украинско-российским участком границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью российскому изданию ТАСС заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Верховная рада подготовит такой специальный закон о выборах. Я не исключаю, что закон о выборах может предусматривать не обязательно пропорциональную систему партий. Может, это будет мажоритарная система. Но это пока мои рассуждения на этот счет", - рассказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что принятие такого специального закона и проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса в той ситуации, которая есть сейчас, невозможно.

"Как можно провести выборы, когда там нет законов Украины, Конституции Украины? Как Украина возьмет на себя ответственность за выборы и как обеспечить безопасность наблюдателей, если мы не контролируем эту территорию?" - отметил Кравчук.

Тем не менее и в нынешней ситуации, продолжил он, Украина готова обсуждать создание условий для проведения местных выборов на Донбассе: "Сначала мы предлагаем синхронную демилитаризацию этой территории, вывод всех незаконных вооруженных формирований, оружия. Потом Украина берет под свой личный контроль границу и территорию, не принимая какие-то сегодня шаги, которые могут быть предприняты через полгода-год".

Кравчук уточнил, что речь идет о шагах по утверждению закона о специфических условиях местного управления на Донбассе.

"Далее формируется, по результатам выборов, местная власть. И эта власть начинает действовать вместе с Украиной, а государство берет на себя ответственность за создание условий для нормальной, но специфической жизни людей на этой территории с учетом того, как они видят эту жизнь, как они хотели", - объяснил Кравчук.

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