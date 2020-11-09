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Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев

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Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев
Следующий год Украина пройдет без дефолта, но будет очень тяжело.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что следующий год мы пройдем. Нам будет очень тяжело, и я бы не рассматривал такие сценарии, а полагался на команду наших переговорщиков, министр финансов занимается этими вопросами, и ожидал бы позитивных сигналов - приезд миссии или второй транш по программе stand by", - отметил нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что рассчитывает на удачные переговоры.

"Мы настроены на сотрудничество и понимаем, что большинство требований МВФ к нам соответствуют нашим интересам. Мы готовы выполнять эти требования и много чего еще, чтобы выстроить цивилизованную экономику, а это совпадает с позицией МВФ", - добавил нардеп.

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Топ комментарии

  • Роман Григоров 63b79507
    Следующий год Украина пройдет без дефолта, но будет очень тяжело. Источник: https://censor.net/ru/n3229790

    Зе дебіли запороли економіку, а зараз кажуть ПОТЕРПІТЬ Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3069
    Хто знає, може гірше ще попереду, бо з клоуна такий кермувальник як з лайна куля.
  • 777 c1ce1aa7
    Какой дефолт чучелла..вы ж скот ЗЕбильный визжали про дефолт только при Порошенко, а кловун как раз обещал конец эпохи бедности. По версии этих ЗЕбилов Порошенко всё воровал, потому так бедно и жили, ЗЕбилы так теперь же без Порошенко денег должно быть завались!!! Баригу мародьора от корита оторвали, воровать не кому, теперь то заживёте при самых чесных кловунах.
  • Наталья Киенко
    Да с вами, рептилоидами, и одного дня легко не было. ТО ЗАВАЛ, ТО- ЗАШКВАР!
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