Лучший способ против COVID-19 сейчас - локдаун на три недели, но экономика Украины не выдержит, - Степанов

С точки зрения разрыва цепи передачи коронавируса лучший способ - на три недели ввести локдаун.

Об этом в интервью DW заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минздрава, если бы в начале пандемии в Украине было по несколько тысяч случаев коронавируса в сутки, "тогда сразу бы легла система здравоохранения".

"Мы увидели бы локдаун медицинской системы. Мы бы увидели введение протоколов по оказанию медицинской помощи людям, которые имеют больше шансов на выживание. Это бы мы увидели уже в начале эпидемии", - подчеркнул Степанов.

"С эпидемиологической точки зрения, с точки зрения разрыва цепи передачи болезни лучший способ - это на три недели минимум ввести локдаун. Ведь это максимальный срок инкубационного периода вируса. Но выдержит ли наша экономика? Выдержат ли наши граждане такой локдаун? Именно поэтому мы находим этот баланс. Именно поэтому мы нашли адаптивный карантин", - объяснил министр.

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