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С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидзонирование: в "красной" зоне 12 облцентров, Житомирская и Полтавская области

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С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидзонирование: в "красной" зоне 12 облцентров, Житомирская и Полтавская области
В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В "красную" зону вошли: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

По сравнению с прошлой неделей, в эту зону вошло Запорожье.

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам. Также разрешено продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов.

С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидзонирование: в красной зоне 12 облцентров, Житомирская и Полтавская области 01

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В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

В "оранжевую" зону вошли все другие регионы.

С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидзонирование: в красной зоне 12 облцентров, Житомирская и Полтавская области 02
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидзонирование: в красной зоне 12 облцентров, Житомирская и Полтавская области 03
Zony karantynu 6 lystopada from IgorLytvynenko3

Запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря.

Запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

В "желтую" и "зеленую" зоны не входит ни одна административная единица.

Топ комментарии

  • Лёва Задов f3102d9e
    Наши министерские чиновники вообще, умеют что либо кроме констатировать и красить карту? Ну на фига нам такие спецы за такие бабки? Всюду уже по десятому разу перестроили так называемые МАФЫ базарные, а как дело дошло до строительства инфекционных бараков для заражённых, так и обосрались по самое не балуйся. А степашка с ляшкой нам каждый вечер рассказывают "Спокойной ночи малыши" и ВСЁ.
  • Лёва Задов f3102d9e
    А что по твоему для больных дворцы со шпилями надо строить? Самые что ни есть больничные бараки временного содержания. Что бы не рассусоливать на ромашке "выживет не выживет", а реально ложить и пытаться лечить. Китай так уже сделал и теперь гуляет и смеётся над остальными придурками, мира сего.
  • Александр Петров b425c820
    И что дает это зонирование?! Мы уже почти месяц в "красной", - и что нам это дало?!
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