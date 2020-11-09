Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Наемники РФ открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия возле Водяного, потерь нет, - штаб ОС

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Наемники РФ открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия возле Водяного, потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 8 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом собщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

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Также собщается, что с начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши военнослужащие, находясь в готовности мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, продолжают добросовестно выполнять определенные задачи", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия возле Водяного, потерь нет, - штаб ОС 01

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Топ комментарии

  • Люцифер
    Армяне валят со Степанакерта.
    Надеюсь такое будет и с ОРДЛО.
    Но только не при презеденте-окурке.
    Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2881
  • Люцифер
    Это был дружественный огонь.
    Мир.Дружба.Жвачка.
  • Чайка Київ
    Не може бути.
    Резніков сказав, що все досягнуте велічайшим в Парижі, МАЙЖЕ виконано.
    Пункт 1- повне припинення вогню.
    Та й кравчук вже до 5 пункту "мінських" дійшов. "Амністія". Значить перший- повне припинення вогню, вже виконано.
    Чи вони ці вимоги висунули лише Україні, а кацапам вони до виконання не обов'язкові?
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