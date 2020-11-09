Наемники РФ открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия возле Водяного, потерь нет, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом собщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
Также собщается, что с начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Наши военнослужащие, находясь в готовности мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, продолжают добросовестно выполнять определенные задачи", - добавили в пресс-центре ОС.