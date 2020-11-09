Воскресные протесты в Беларуси: силовики задержали более 1000 человек (обновлено)

Правозащитный центр "Вясна" собрал имена более 1000 задержанных на акциях протеста в Беларуси 8 ноября.

Данные размещены на сайте правозащитников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

К 01.00 9 ноября правозащитникам было известно о более 1000 задержанных в воскресенье.

Задерживали людей в основном в Минске, а также в некоторых других городах, в том числе Витебске, Гродно, Гомеле, Березе, Пинске, Жлобине, Бобруйске, Ляховичах, Полоцке, Могилеве.

Среди задержанных в воскресенье оказались в том числе и врачи. Среди них — Ирина Маркелова (ее муж Дмитрий, тоже медик, отбывает административный арест за участие в акции солидарности с отчисленными студентами БГМУ), врач Артем Шагиев, а также несколько волонтеров Красного Креста, сообщает телеграм-канал "Белые халаты".

Кроме того, в воскресенье были задержаны 8 журналистов, сообщает БАЖ. Троих из них не отпустили, это Артем Лява, Ян Авсеюшкин, Евгений Шапчиц.

Как пишет "Укринформ", в Минске задержали историка и языковеда, кандидата филологических наук Олеся Жлутку. С 1996 года он является старейшим научным сотрудником Института истории Национальной академии наук.

В течение дня с целью "безопасности пассажиров" метрополитен Минска закрыл все станции 3-й линии. Также в воскресенье операторы мобильной связи уже привычно "ограничивали" доступ к мобильному интернету.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

Александр Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября "вступил" на должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.

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Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.